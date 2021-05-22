В СБУ заявили, что пленки с разговорами Медведчука изучают эксперты

Спикер СБУ отметил, что на совместном брифинге главы СБУ и генпрокурора была обнародована только та информация, которую в настоящее время можно разгласить.

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"На брифинге, который проводил председатель Службы безопасности Украины и генеральный прокурор, была озвучена лишь часть фактов, которые мы сейчас можем разглашать", - сообщил представитель спецслужбы.

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Дехтяренко дополнил, что существуют и другие факты, по которым сейчас идет расследование, потому ознакомить с этими материалами общественность пока невозможно.

"Учитывая то, что следственные действия еще продолжаются, с другими фактами мы пока в публичную плоскость выходить не можем", - резюмировал спикер СБУ.

Что было раньше

Печерский районный суд Киеве 13 мая отправил под круглосуточный домашний арест народного депутата Украины Виктора Медведчука до 9 июля.



На него надели электронный браслет.



Прокуратура ходатайствовала об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога — более чем 300 млн грн. Обвинение просило арестовать нардепа до 10 июля.

Решение суда первой инстанции обжаловали и сторона защиты, и обвинения.



Перед этим, 12 мая, Медведчук был в Офисе Генпрокурора для участия в следственных действиях, где ему вручили подозрение.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что нардепам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку сообщено о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.



Ранее Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против Медведчука, его жены и других лиц.



Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение применить санкции в отношении Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко из-за финансирования терроризма.



Что же касается Козака, то Президент Владимир Зеленский еще 2 февраля ввел против него персональные санкции. Санкции будут действовать 5 лет. Также санкции наложены на ряд предприятий медиахолдинга “Новости”, куда также входят телеканалы “ZIK” и “NewsOne”, 112-канал.