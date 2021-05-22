У СБУ заявили, що плівки з розмовами Медведчука вивчають експерти

Спікер СБУ зазначив, що на спільному брифінгу глави СБУ і генпрокурора була оприлюднена тільки та інформація, яку в наразі можна розголосити.

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"На брифінгу, який проводив голова Служби безпеки України й генеральний прокурор, була озвучена лише частина фактів, які ми зараз можемо розголошувати", — повідомив представник спецслужби.

Додамо

Дехтяренко доповнив, що існують й інші факти, щодо яких зараз триває розслідування, тому ознайомити з цими матеріалами громадськість поки неможливо.

"З огляду на те, що слідчі дії досі продовжуються, з іншими фактами ми поки що в публічну площину виходити не можемо", — резюмував спікер СБУ.

Що було раніше

Печерський районний суд Києва 13 травня відправив під цілодобовий домашній арешт народного депутата України Віктора Медведчука до 9 липня.



На нього надягли електронний браслет.



Прокуратура клопотала про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою із альтернативою внесення застави — у понад 300 млн грн. Обвинувачення просило арештувати нардепа до 10 липня.

Рішення суду першої інстанції оскаржили і сторона захисту, і обвинувачення.



Перед цим, 12 травня, Медведчук був в Офісі Генпрокурора для участі в слідчих діях, де йому вручили підозру.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що нардепам Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку повідомлено про підозру у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.



Раніше Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти Медведчука, його дружини та інших осіб.



Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення застосувати санкції щодо Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко через фінансування тероризму.



Що ж стосується Козака, то Президент Володимир Зеленський ще 2 лютого запровадив проти нього персональні санкції. Санкції діятимуть 5 років. Також санкції накладені на низку підприємств медіахолдингу “Новини”, куди також входять телеканали “ZIK” і “NewsOne”, 112-канал.