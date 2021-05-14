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На Медведчука надягли електронний браслет

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 травня. УНН. На народного депутата України Віктора Медведчука, якого суд відправив під цілодобовий домашній арешт, надягли електронний браслет. Про це журналісту УНН повідомили в Офісі Генерального прокурора України.

На Медведчука надягли електронний браслет

Цитата:

“Електронний засіб контролю одягли на підозрюваного у четвер ввечері у приміщенні ГУ Нацполіції міста Києва. Під час процедури був присутній прокурор Офісу Генпрокурора”, — сказали в ОГП.

Що було раніше

Печерський районний суд Києва 13 травня відправив під цілодобовий домашній арешт народного депутата України Віктора Медведчука до 9 липня.

Одначе, прокуратура клопотала про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою із альтернативою внесення застави — у понад 300 млн грн. Обвинувачення просило арештувати нардепа до 10 липня.

Перед цим, 12 травня, Медведчук був в Офісі Генпрокурора для участі в слідчих діях, де йому вручили підозру.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку повідомлено про підозру у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.

Раніше Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти Медведчука, його дружини та інших осіб.

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення застосувати санкції щодо Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко через фінансування тероризму.

Що ж стосується Козака, то Президент Володимир Зеленський ще 2 лютого запровадив проти нього персональні санкції. Санкції діятимуть 5 років. Також санкції накладені на низку підприємств медіахолдингу “Новини”, куди також входять телеканали “ZIK” і “NewsOne”, 112 канал.

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