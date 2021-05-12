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У Венедіктової заявляють, що наполягатимуть на арешті Медведчука

Київ • УНН

 • 34371 перегляди

КИЇВ. 12 травня. УНН. В Офісі Генпрокурора проведено процесуальні дії з підозрюваним народним депутатом України Віктором Медведчуком. Як повідомили в Офісі, підозрюваному вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою, передає УНН.

У Венедіктової заявляють, що наполягатимуть на арешті Медведчука

Деталі

У Венедіктової наголосили, що народному депутатові України повідомлено про підозру 11 травня 2021 року у порядку та спосіб, передбачений КПК України. У зв’язку з цим він набув статусу підозрюваного саме з цієї дати.

Цього ж дня його було викликано для проведення слідчих та процесуальних дій саме у статусі підозрюваного. Після його прибуття до Офісу Генерального прокурора, на вимогу народного депутата та його захисників, їм було надано примірник врученого 11 травня 2021 року повідомлення про підозру для ознайомлення, з метою забезпечення права на захист.

Цитата

"... підозрюваному вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою", - йдеться у повідомленні.

Що було раніше

Медведчук сьогодні, 12 травня прибув до Офісу Генпрокурора для участі в слідчих діях.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку повідомлено про підозру у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.

Голова Служби безпеки Іван Баканов повідомив, що Тарас Козак на сьогодні зараз знаходиться на території Російської Федерації, Віктор Медведчук перебуває в Україні.

За словами Баканова, підозру Медведчуку направили за його місцем проживання та до Верховної Ради.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти Медведчука, його дружини та інших осіб.

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що Рада національної безпеки і оборони України прийняла рішення застосувати санкції щодо Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко через фінансування тероризму.

Що ж стосується Козака, то Президент Володимир Зеленський ще 2 лютого запровадив проти нього персональні санкції.
Санкції діятимуть 5 років. Також санкції накладені на низку підприємств медіахолдингу “Новини”, куди також входять телеканали “ZIK” і “NewsOne”, 112-канал. Під санкції потрапили: “Нові комунікації” — ZIK, “НОВИНИ 24 ГОДИНИ” — “ПАРТНЕР ТВ”, “ЛІДЕР ТВ”, “ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ “112-ТВ”, “ТВ ВИБІР” — 112 канал, “НОВИЙ ФОРМАТ ТВ” — засновник Тарас Козак, “АРІАДНА ТВ” — власник Тарас Козак.

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