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Медведчук прибув до Офісу Генпрокурора

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 травня. УНН. Народний депутат Віктор Медведчук, якого підозрюють у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, прийшов до Офісу Генерального прокурора України, передає кореспондент УНН.

Медведчук прибув до Офісу Генпрокурора

Цитата

“Підозри не читав, мені її не вручали, я не готовий сьогодні поки говорити про те, що мені намагаються вручити, або, що намагається зробити Генеральна прокуратура. Чому я з’явився сьогодні? Мене не було в Києві, ми з дружиною знаходилися за межами Києва й до кінця тижня поїхали в сусідню область, коли дізналися у другій половині дня про те, що проходять обшуки, ми зранку сьогодні виїхали та повернулися назад. Я не збираюся переховуватися ні від кого, в тому числі й від Генерального прокурора, СБУ...”, — сказав Медведчук.

Додамо, що нардеп прибув до ОГПУ для участі в слідчих діях.

Що було раніше

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку повідомлено про підозру у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.

Голова Служби безпеки Іван Баканов повідомив, що Тарас Козак на сьогодні зараз знаходиться на території Російської Федерації, Віктор Медведчук перебуває в Україні.

За словами Баканова, підозру Медведчуку направили за його місцем проживання та до Верховної Ради.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти Медведчука, його дружини та інших осіб.

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що Рада національної безпеки і оборони України прийняла рішення застосувати санкції щодо Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко через фінансування тероризму.

Що ж стосується Козака, то Президент Володимир Зеленський ще 2 лютого запровадив проти нього персональні санкції.
Санкції діятимуть 5 років. Також санкції накладені на низку підприємств медіахолдингу “Новини”, куди також входять телеканали “ZIK” і “NewsOne”, 112-канал. Під санкції потрапили: “Нові комунікації” — ZIK, “НОВИНИ 24 ГОДИНИ” — “ПАРТНЕР ТВ”, “ЛІДЕР ТВ”, “ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ “112-ТВ”, “ТВ ВИБІР” — 112 канал, “НОВИЙ ФОРМАТ ТВ” — засновник Тарас Козак, “АРІАДНА ТВ” — власник Тарас Козак.

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