Медведчук прибыл в Офис генпрокурора
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Народный депутат Виктор Медведчук, которого подозревают в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, пришел в Офис Генерального прокурора Украины, передает корреспондент УНН.
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“Подозрения не читал, мне его не вручали, я не готов сегодня пока говорить о том, что мне пытаются вручить, или, что пытается сделать Генеральная прокуратура. Почему я появился сегодня? Меня не было в Киеве, мы с женой находились за пределами Киева и до конца недели поехали в соседнюю область, когда узнали во второй половине дня о том, что проходят обыски, мы утром сегодня выехали и вернулись обратно. Я не собираюсь скрываться ни от кого, в том числе и от Генерального прокурора, СБУ ...”, - сказал Медведчук.
Добавим, что нардеп прибыл в ОГПУ для участия в следственных действиях.
Что было раньше
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку сообщено о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.
Председатель Службы безопасности Иван Баканов сообщил, что Тарас Козак сегодня сейчас находится на территории Российской Федерации, Виктор Медведчук находится в Украине.
По словам Баканова, подозрение Медведчуку направили по его месту жительства и в Верховную Раду.
Напомним, Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по санкциям против Медведчука, его жены и других лиц.
Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение применить санкции в отношении Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко через финансирование терроризма.
Что же касается Козака, то Президент Владимир Зеленский еще 2 февраля ввел против него персональные санкции.
Санкции будут действовать 5 лет. Также санкции наложены на ряд предприятий медиахолдинга “Новости”, куда также входят телеканалы “ZIK” и “NewsOne”, 112-канал. Под санкции попали: “Новые коммуникации” — ZIK, “НОВОСТИ 24 ЧАСА” — “ПАРТНЕР ТВ”, “ЛИДЕР ТВ”, “ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ ”112-ТВ“, ”ТВ ВЫБОР“ - 112 канал, ”НОВЫЙ ФОРМАТ ТВ“ - основатель Тарас Козак, “Ариадна ТВ” — владелец Тарас Козак.