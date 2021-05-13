Суд по Медведчуку призначили на 13 годину: прокурори проситимуть арешт з заставою у 300 мільйонів

"Засідання о 13 годині в Печерському суді", - сказав адвокат.

Деталі

Як повідомили УНН в Офісі Генпрокурора, прокуратурою подано клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою із альтернативою внесення застави.

"Верхня межа розміру застави, визначена КПК, від 80 до 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб – досить низька. Прокуратура просить 132 159 розмірів прожиткових мінімумів або 300 000 930 грн, виходячи з того, що це приблизно десята частина тих, цінностей, що могли бути розграбовані, а оцінити збитки від державної зради взагалі неможливо. Тому, зважаючи на предмет посягання, матеріальне становище підозрюваного та наявні ризики – подано клопотання із таким розміром застави", - повідомили УНН в прокуратурі.

Що було раніше

Медведчук 12 травня був в Офісі Генпрокурора для участі в слідчих діях, де йому вручили підозру.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку повідомлено про підозру у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.

Голова Служби безпеки Іван Баканов повідомив, що Тарас Козак на сьогодні зараз перебуває на території Російської Федерації, Віктор Медведчук перебуває в Україні. За словами Баканова, підозру Медведчуку направили за його місцем проживання та до Верховної Ради.

Раніше Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти Медведчука, його дружини та інших осіб.

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що Рада національної безпеки і оборони України прийняла рішення застосувати санкції щодо Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко через фінансування тероризму.

Що ж стосується Козака, то Президент Володимир Зеленський ще 2 лютого запровадив проти нього персональні санкції. Санкції діятимуть 5 років. Також санкції накладені на низку підприємств медіахолдингу “Новини”, куди також входять телеканали “ZIK” і “NewsOne”, 112 канал.