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Суд по Медведчуку назначили на 13 часов: прокуроры будут просить арест с залогом в 300 миллионов

Киев • УНН

 • 25996 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. Печерский районный суд Киева планирует в четверг, 13 мая, в 13 часов начать рассмотрение ходатайства стороны обвинения о применении меры пресечения в отношении народного депутата Виктора Медведчука, который, в частности, подозревается в государственной измене. Об этом УНН сообщил адвокат нардепа Богдан Коваль.

Суд по Медведчуку назначили на 13 часов: прокуроры будут просить арест с залогом в 300 миллионов

"Заседание в 13 часов в Печерском суде", - сказал адвокат.

Детали

Как сообщили УНН в Офисе Генпрокурора, прокуратурой подано ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

"Верхняя граница размера залога, определенная УПК, от 80 до 300 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц - достаточно низкая. Прокуратура просит 132 159 размеров прожиточных минимумов или 300 000 930 грн, исходя из того, что это примерно десятая часть тех ценностей, что могли быть разграблены, а оценить ущерб от государственной измены вообще невозможно. Поэтому, учитывая предмет посягательства, материальное положение подозреваемого и имеющиеся риски - подано ходатайство с таким размером залога", - сообщили УНН в прокуратуре.

Что было ранее

Медведчук 12 мая был в Офисе Генпрокурора для участия в следственных действиях, где ему вручили подозрение.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку сообщено о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.

Председатель Службы безопасности Иван Баканов сообщил, что Тарас Козак сегодня сейчас находится на территории Российской Федерации, Виктор Медведчук находится в Украине. По словам Баканова, подозрение Медведчуку направили по его месту жительства и в Верховную Раду.

Ранее Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО относительно санкций против Медведчука, его жены и других лиц.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение применить санкции в отношении Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко из-за финансирования терроризма.

Что же касается Козака, то Президент Владимир Зеленский еще 2 февраля ввел против него персональные санкции. Санкции будут действовать 5 лет. Также санкции наложены на ряд предприятий медиахолдинга "Новости", куда также входят телеканалы "ZIK" и "NewsOne", 112 канал.

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