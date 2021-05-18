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The Guardian

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І адвокати, і прокуратура, оскаржують домашній арешт Медведчуку

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 травня. УНН. Офіс генерального прокурора подав апеляцію на рішення Печерського районного суду Києва про домашній арешт народного депутата Віктора Медведчука. Апеляція була подана і стороною захисту нардепа, передає УНН.

І адвокати, і прокуратура, оскаржують домашній арешт Медведчуку

Цитата

“Прокуратура наполягає на тому ж, що і у нашому клопотанні про обрання запобіжного заходу , яке подавалось одразу після підозри — це тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 300 млн 930 грн”, — повідомили УНН в пресслужбі ОГП.

Деталі

Адвокат Медведчука Богдан Коваль підтвердив УНН інформацію, що була раніше поширена народним депутатом від ОПЗЖ Ренатом Кузьміним, про те що рішення Печерського райсуду про обрання Медведчуку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту було оскаржене в апеляційному порядку.

З його слів, апеляція була внесена сьогодні. Про всі деталі буде повідомлено пізніше.

Контекст

Печерський районний суд Києва відправив під цілодобовий домашній арешт народного депутата України Віктора Медведчука до 9 липня.

Прокуратура клопотала про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою із альтернативою внесення застави — у понад 300 млн грн. Обвинувачення просило арештувати нардепа до 10 липня.

Медведчук 12 травня був в Офісі Генпрокурора для участі в слідчих діях, де йому вручили підозру.

Раніше Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку повідомлено про підозру у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.

Голова Служби безпеки Іван Баканов повідомив, що Тарас Козак на сьогодні зараз знаходиться на території Російської Федерації, Віктор Медведчук перебуває в Україні.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти Медведчука, його дружини та інших осіб. Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що Рада національної безпеки і оборони України прийняла рішення застосувати санкції щодо Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко через фінансування тероризму.

Що ж стосується Козака, то Президент Володимир Зеленський ще 2 лютого запровадив проти нього персональні санкції.

Санкції діятимуть 5 років. Також санкції накладені на низку підприємств медіахолдингу “Новини”, куди також входять телеканали “ZIK” і “NewsOne”, 112-канал. Під санкції потрапили: “Нові комунікації” — ZIK, “НОВИНИ 24 ГОДИНИ” — “ПАРТНЕР ТВ”, “ЛІДЕР ТВ”, “ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ “112-ТВ”, “ТВ ВИБІР” — 112 канал, “НОВИЙ ФОРМАТ ТВ” — засновник Тарас Козак, “АРІАДНА ТВ” — власник Тарас Козак.

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