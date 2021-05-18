И адвокаты, и прокуратура, оспаривают домашний арест Медведчуку

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“Прокуратура настаивает на том же, что и в нашем ходатайстве об избрании меры пресечения, которое подавалось сразу после подозрения — это содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 300 млн 930 грн”, — сообщили УНН в пресс-службе ОГП.

Детали

Адвокат Медведчука Богдан Коваль подтвердил УНН информацию, которая была ранее распространена народным депутатом от ОПЗЖ Ренатом Кузьминым, о том, что решение Печерского райсуда об избрании Медведчуку меры пресечения в виде домашнего ареста было обжаловано в апелляционном порядке.

По его словам, апелляция была внесена сегодня. О всех деталях будет сообщено позже.

Контекст

Печерский районный суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест народного депутата Украины Виктора Медведчука до 9 июля.



Прокуратура ходатайствовала об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога — более чем 300 млн грн. Обвинение просило арестовать нардепа до 10 июля.



Медведчук 12 мая был в Офисе Генпрокурора для участия в следственных действиях, где ему вручили подозрение.



Ранее Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку сообщено о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.



Председатель Службы безопасности Иван Баканов сообщил, что Тарас Козак сегодня сейчас находится на территории Российской Федерации, Виктор Медведчук находится в Украине.



Напомним, Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против Медведчука, его жены и других лиц. Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение применить санкции в отношении Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко из-за финансирование терроризма.



Что же касается Козака, то Президент Владимир Зеленский еще 2 февраля ввел против него персональные санкции.

Санкции будут действовать 5 лет. Также санкции наложены на ряд предприятий медиахолдинга “Новости”, куда также входят телеканалы “ZIK” и “NewsOne”, 112-канал. Под санкции попали: “Новые коммуникации” — ZIK, “НОВОСТИ 24 ЧАСА” — “ПАРТНЕР ТВ”, “ЛИДЕР ТВ”, “ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ “112-ТВ”, “ТВ ВЫБОР” — 112 канал, “НОВЫЙ ФОРМАТ ТВ” — основатель Тарас Козак, “Ариадна ТВ” — владелец Тарас Козак.