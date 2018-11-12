В разведке рассказали, как боевики заманивали жителей ОРДЛО на "выборы"

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 ноября. УНН. По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей оккупационная власть привлекала на "выборы" с помощью продажи продуктов по сниженной цене, а также предлагая бесплатные карточки пополнения местной мобильной связи, а "бюджетникам" и вообще угрожали. Об этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Кроме масштабной агитации в местах размещения избирательных участков, якобы за счет т.н. "республиканского руководства", происходила продажа продуктов питания по сниженной стоимости", - отметил он.

Так, в частности, по данным разведки, социальный хлеб у "избирательных участков" продавали по 5 рус. рублей (обычная стоимость 10 рус. рублей), мясо птицы - по 55 рус. рублей (обычная стоимость 105 рос. рублей). Кроме того, социально незащищенные жители ОРДЛО, в частности пенсионеры и инвалиды, на избирательных участках получали бесплатные продуктовые наборы (крупы, хлеб, консервы).

Местный оператор сотовой связи "Лугаком" посылал сообщения абонентам о возможности получения вблизи избирательного участка бесплатной карточки пополнения счета на сумму 50 или 100 рос. рублей в случае участия в "волеизъявлении". По словам Гуцуляка, сотрудники бюджетной сферы получали также СМС-сообщения с угрозами увольнения с рабочих мест в случае отказа от голосования и неявки на избирательные участки.

При этом представитель Минобороны уточнил, что на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей 11 ноября под видом так называемых "выборов глав "ДНР/ЛНР" и депутатов народных советов "республик" российские оккупационные администрации прилагали значительные усилия для приведения к власти своих "марионеточных режимов" .

Добавим, фейковые выборы "Д/ЛНР" 11 ноября назвали незаконными Германия и Франция, осудили их в США, ЕС, Великобритании, НАТО. Польша призвала ввести санкции в отношении организаторов "выборов" в ОРДЛО.

Украина требует созвать ТКГ из-за "выборов" в ОРДЛО.

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