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У розвідці розповіли, як бойовики заманювали жителів ОРДЛО на "вибори"

У розвідці розповіли, як бойовики заманювали жителів ОРДЛО на "вибори"

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 листопада. УНН. За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, жителів тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей окупаційна влада заманювала на "вибори" за допомогою продажу продуктів за зниженою ціною, а також пропонуючи безплатні картки поповнення місцевого мобільного зв’язку, а "бюджетникам" і взагалі погрожували. Про це повідомив представник прес-центру Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

"Крім масштабної агітації у місцях розміщення виборчих дільниць, нібито за рахунок т.зв. "республіканського керівництва", відбувався продаж продуктів харчування за зниженою вартістю", - зазначив він.

Так, зокрема, за даними розвідки, соціальний хліб біля "виборчих дільниць" продавали по 5 рос. рублів (звичайна вартість 10 рос. рублів), м’ясо птиці – по 55 рос. рублів (звичайна вартість 105 рос. рублів). Крім того, соціально незахищені жителі ОРДЛО, зокрема пенсіонери й інваліди, на виборчих дільницях отримували безкоштовні харчові набори (крупи, хліб, консерви).

Місцевий оператор стільникового зв’язку "Лугаком" надсилав повідомлення абонентам про можливість отримання поблизу виборчої дільниці безкоштовної картки поповнення рахунку на суму 50 або 100 рос. рублів у разі участі у "волевиявленні". За словами Гуцуляка, працівники бюджетної сфери отримували також СМС-повідомлення з погрозами звільнення з робочих місць у разі відмови від голосування та неявки на виборчі дільниці.

При цьому речник Міноборони уточнив, що на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей 11 листопада під виглядом так званих "виборів глав "ДНР/ЛНР" і депутатів народних рад "республік" російські окупаційні адміністрації докладали значних зусиль для приведення до влади своїх "маріонеточних режимів".

Додамо, фейкові вибори "Д/ЛНР" 11 листопада назвали незаконними Німеччина та Франція, засудили їх у СШАЄС, Великій Британії, НАТОПольща закликала ввести санкції щодо організаторів "виборів" в ОРДЛО.

Україна вимагає скликати ТКГ через "вибори" в ОРДЛО.

Українські Національні Новини

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