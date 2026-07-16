У российской оборонки серьезные финансовые трудности, несмотря на астрономические вливания - ЦПД СНБО
Киев • УНН
Глава "ростеха" сергей чемезов сообщил о падении чистой прибыли компании на 42% в 2025 году. Причиной названо удорожание производства оружия из-за санкций и проблем в экономике рф.
Центр противодействия дезинформации СНБО сообщил о серьезных финансовых трудностях, которые начинают испытывать ключевые российские оборонные предприятия, несмотря на астрономические вливания рф в военную машину, пишет УНН.
Несмотря на то, что российская власть вливает астрономические суммы в военную машину, ключевые оборонные предприятия страны-агрессора начинают испытывать серьезные финансовые трудности
Проблему, как указано, публично признал глава госкорпорации "ростех" сергей чемезов: на встрече с премьер-министром рф он заявил, что чистая прибыль компании за 2025 год обвалилась на 42%.
"Причина в том, что производство оружия в россии становится все дороже. Санкции перекрыли прямой доступ к западным технологиям, также сказывается общее ухудшение ситуации в российской экономике, дефицит кадров и инфляция. Как следствие, даже крупнейшие оборонные предприятия уже не способны самостоятельно удерживать темп производства, которого требует кремль", - указали в ЦПД СНБО.
Заявление чемезова, отметили в ЦПД, - "это прямой сигнал правительству, что для поддержания работы системы нужно больше денег".
"И для российского правительства это серьезный вызов, потому что брать дополнительные средства неоткуда, федеральный бюджет рф и так уже имеет рекордный дефицит. Также бесполезно надеяться, что путин решит производить меньше оружия. Для обычных россиян это означает только одно - готовиться к еще более тугому затягиванию поясов", - отметили в ЦПД СНБО.
Военная машина рф под давлением, регионы ощущают падение доходов - СМИ27.02.26, 12:09 • 18615 просмотров