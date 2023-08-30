В России заявили о сбитии беспилотника в Калужской области
Киев • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. В Калужской области ночью 30 августа около 02.00 мск во время атаки якобы был сбит БПЛА самолетного типа. Об этом сообщили в мынобороны рф, передает УНН.
Детали
Сообщается, что дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Калужской области.
Ранее в минобороны рф заявили о сбитии беспилотников в Брянской и Орловской областях.
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