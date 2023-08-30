У росії заявили про збиття безпілотника у Калузькій області
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. У Калузькій області вночі 30 серпня близько 02:00 за московським часом під час атаки нібито було збито БПЛА літакового типу. Про це повідомили у миноборони росії, передає УНН.
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Повідомляється, що черговими засобами ППО український безпілотний літальний апарат знищено над територією Калузької області.
Раніше в міноборони Росії заявили про збитки безпілотників у Брянській та Орловській областях.
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