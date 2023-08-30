У Пскові після напад БПЛА на аеропорт ввели план "Едельвейс"

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Зазначається, що спецслужби переведено на посилений режим — усьому особовому складу видали зброю, засоби захисту та виставили на вулиці для охорони.

Більшість співробітників правоохоронних органів оточила аеропорт. Туди доставили цілий автобус із поліцейськими.

Нагадаємо, міноборони рф заявило про збиття трьох безпілотників у Брянській області.

До цього уночі 30 серпня очевидці повідомляли про звуки вибухів у Брянській області та звуки, схожі на роботу ППО.

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