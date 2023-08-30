В Пскове после нападения БПЛА на аэропорт ввели план "Эдельвейс"
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. В Пскове после атаки беспилотников на аэропорт ввели план "Эдельвейс". Об этом сообщают российские СМИ, передает УНН.
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Отмечается, что спецслужбы переведены на усиленный режим — всему личному составу было выдано оружие, средства защиты и выставлено на улице для охраны.
Большинство сотрудников правоохранительных органов оцепили аэропорт. Туда доставили целый автобус с полицейскими.
Напомним, минобороны РФ заявило о сбитии трех беспилотников в Брянской области.
До этого ночью 30 августа очевидцы сообщали о звуках взрывов в Брянской области и звуках, похожих на работу ПВО.
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