В Пскове после нападения БПЛА на аэропорт ввели план "Эдельвейс"

Подробности

Отмечается, что спецслужбы переведены на усиленный режим — всему личному составу было выдано оружие, средства защиты и выставлено на улице для охраны.

Большинство сотрудников правоохранительных органов оцепили аэропорт. Туда доставили целый автобус с полицейскими.

Напомним, минобороны РФ заявило о сбитии трех беспилотников в Брянской области.

До этого ночью 30 августа очевидцы сообщали о звуках взрывов в Брянской области и звуках, похожих на работу ПВО.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Аэропорт в Пскове атаковали беспилотники, повреждены четыре самолета Ил-76