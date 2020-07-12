В России заявили о завершении клинических исследований вакцины от коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Клинические испытания вакцины против нового коронавируса на добровольцах завершились в Сеченовском университете в РФ. Об этом со ссылкой на руководителя Центра клинического изучения лекарственных средств университета, главного исследователя Елену Смолярчук сообщило российское информационное агентство ТАСС, передает УНН.
По сообщению российского СМИ, результаты исследований показали безопасность препарата.
"Исследования завершены, они показали безопасность вакцины. Добровольцы будут выписаны 15 и 20 июля", - сказала Смолярчук.
После выписки добровольцы еще будут проходить амбулаторное наблюдение.
Первый этап исследований вакцины в Сеченовском университете начался 18 июня, когда были провакцинированы первые 18 добровольцев. Вторая группа добровольцев из 20 человек была вакцинирована 23 июня.
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Ранее сообщалось, что в мире на людях испытывают 17 различных вакцин. Разработки ведутся в разных странах, в частности ведется разработка вакцины и в ЕС. Украина обратилась к Альянсу четырех стран (Германия, Франция, Нидерланды, Италия) о приоритетности поставок вакцины в Украину, после завершения разработок.