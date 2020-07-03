В мире проводят испытания на людях 17 вакцин от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. На сегодня в мире проводятся клинические испытания на людях как минимум 17 вакцин от коронавирусного заболевания. Об этом пишет УНН со ссылкой на индийский NDTV.
“Производители лекарств по всему миру стремятся разработать вакцину против нового коронавируса; новый вирус — это вирус, который никогда ранее не обнаруживался у людей, что значительно усложняет задачу создания вакцины... В настоящее время в мире проводится тестирование как минимум 17 вакцин на людях”, — сообщает издание.
Отмечается, что, согласно ожиданиям, Индия будет играть ключевую роль в этой гонке по производству вакцины, и уже несколько институтов работают над различными лекарственными средствами. В мае правительство страны заявило, что над вакциной работают 30 групп. Ведущий научный советник правительства сказал, что усилия, которые обычно занимали 15 лет и стоили 300 миллионов долларов США, сводились к 12-месячному периоду.
Аналогичные усилия предпринимаются во всем мире, причем на разных стадиях испытаний находится ряд различных препаратов. На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что вакцина британской компании AstraZeneca, вероятно, является ведущим кандидатом.
Как сообщал УНН, вице-премьер-министр Ольга Стефанишина и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба начали переговоры с правительством Великобритании по заказу и предзаказу вакцины от COVID-19.