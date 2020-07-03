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У світі проводять випробування на людях 17 вакцин від COVID-19

У світі проводять випробування на людях 17 вакцин від COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 липня. УНН. На сьогодні в світі проводяться клінічні випробування на людях як мінімум 17 вакцин від коронавірусного захворювання. Про це пише УНН з посиланням на індійський NDTV.

“Виробники ліків по всьому світу прагнуть розробити вакцину проти нового коронавірусу; новий вірус — це вірус, який ніколи раніше не виявлявся у людей, що значно ускладнює завдання створення вакцини... Наразі в світі проводиться тестування як мінімум 17 вакцин на людях”, - повідомляє видання.

Відзначається, що, відповідно до очікувань, Індія буде грати ключову роль у цій гонці з виробництва вакцини, і вже кілька інститутів працюють над різними лікарськими засобами. У травні уряд країни заявив, що над вакциною працюють 30 груп. Провідний науковий радник уряду сказав, що зусилля, які зазвичай займали 15 років і коштували 300 мільйонів доларів США, звелися до 12-місячного періоду.

Аналогічні зусилля докладаються в усьому світі, причому на різних стадіях випробувань перебуває низка різних препаратів. Минулого тижня Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) заявила, що вакцина британської компанії AstraZeneca, ймовірно, є провідним кандидатом.

Як повідомляв УНН, віце-прем’єр-міністр Ольга Стефанішина та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба почали переговори з урядом Великої Британії щодо замовлення та передзамовлення вакцини від COVID-19.

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