Украина обратилась к странам ЕС относительно приоритета в поставке вакцины от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Украина обратилась в Альянс четырех стран Европейского Союза — Германия, Франция, Италия, Нидерланды касательно приоритетной постановки вакцины от COVID-19, когда та будет изготовлена. Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
“Что касается вакцины, во-первых, вакцина не сделана, вакцины от COVID-19 на сегодняшний день нет. Украина активно отслеживает все испытания, которые есть в мире... Есть соответствующий Альянс стран — 4 страны Европейского Союза — Франция, Италия, Нидерланды, Германия, они создали Альянс и сделали заранее заказ касательно этой вакцины. Было соответствующее задание Президента Украины относительно обращения с украинской стороны — это задачу получило Министерство иностранных дел и сделало соответствующее обращение. Кроме того, я своим письмом обратился к... министрам здравоохранения этих стран, чтобы в случае изготовления этой вакцины, чтобы Украина была поставлена в приоритет на получение этой вакцины”, — отметил он.
Напомним, посол Германии в Украине Анке Фельдгузен будет пособствовать привлечению Украины к инициативе Европейского союза по поиску вакцины от COVID-19.