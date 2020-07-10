Німеччина сприятиме залученню України до зусиль ЄС із пошуку вакцини від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен сприятиме залученню України до ініціативи Європейського союзу щодо пошуку вакцини від COVID-19. Про це вона сказала під час онлайн-дискусії у п’ятницю, передає кореспондент УНН.
"Я думаю, що є такі сфери в ЄС, до яких Україна може наблизитись досить легко", - сказала посол.
З її слів, це, наприклад, може бути ринок електроенергії.
"Інший приклад, це доручення України до Європейського фонду, щоб знайти вакцину проти коронавірусу. Це дійсно європейське питання. Я буду дуже сприяти, щоб ЄС долучили Україну. Тут є добрі фахові науковці, які можуть робити український внесок до цього. І це глобальне питання… В цих сферах Україна може стати повноцінним учасником наших зусиль з інтеграції", - додала Фельдгузен.
Як повідомляв УНН, у червні стало відомо, що Україна почала перемовини з урядом Великої Британії щодо замовлення та передзамовлення вакцини від COVID-19.