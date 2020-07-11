Україна звернулася до країн ЄС щодо пріоритету у поставці вакцини від COVID-19

“Що стосується вакцини, по-перше, вакцини не виготовлено, вакцини від COVID-19 на сьогоднішній день немає. Україна активно відслідковує всі випробування, які є в світі... Є відповідний Альянс країн — 4 країни Європейського Союзу — Франція, Італія, Нідерланди, Німеччина, вони створили Альянс і зробили наперед замовлення щодо цієї вакцини. Було відповідне завдання Президента України щодо звернення з українського боку — це завдання отримало Міністерство закордонних справ і зробило відповідне звернення. Окрім того, я своїм листом звернувся до... міністрів охорони здоров’я цих країн, щоб у разі виготовлення цієї вакцини, щоб Україна була поставлена у пріоритет щодо отримання цієї вакцини”, — зазначив він.

Нагадаємо, Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен сприятиме залученню України до ініціативи Європейського союзу щодо пошуку вакцини від COVID-19.