У Росії заявили про завершення клінічних досліджень вакцини від коронавируса
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Клінічні випробування вакцини проти нового коронавіруса на добровольцях завершилися в Сеченовському університеті в РФ. Про це з посиланням на керівника Центру клінічного вивчення лікарських засобів університету, головного дослідника Олену Смолярчук повідомило російське інформаційне агентство ТАСС, передає УНН.
За повідомленням російського ЗМІ, результати досліджень показали безпечність препарату.
"Дослідження завершені, вони показали безпеку вакцини. Добровольці будуть виписані 15 і 20 липня", - сказала Смолярчук.
Після виписки добровольці ще будуть проходити амбулаторне спостереження.
Перший етап досліджень вакцини в Сеченовському університеті розпочався 18 червня, коли були провакциновані перші 18 добровольців. Друга група добровольців з 20 чоловік була вакцинована 23 червня.
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Раніше повідомлялося, що в світі на людях випробовують 17 різних вакцин. Розробки ведуться в різних країнах, зокрема ведеться розробка вакцини і в ЄС. Україна звернулася до Альянсу чотирьох країн (Німеччина, Франція, Нідерланди, Італія) про пріоритетність поставок вакцини в Україну, після завершення розробок.