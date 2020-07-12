Американский врач предсказал третью волну COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Главный врач медицинской службы Сент-Джозефа, штат Калифорния, США, Чад Крилич заявил, что третья волна COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
"Это как пьеса на три акта, и мы сейчас на втором. Будет третий акт. Когда мы рассматриваем когда начнется вспышка гриппа, мы знаем, что будет третья волна. Очевидно, все это будет влиять то, как мы поведем себя в обществе, будет вакцина т.д.", - сказал Чад Крилич.
По его словам, над вакциной работает много людей, но когда она будет создана - точная дата неизвестна.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине пока нет второй волны COVID-19. В то же время министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина готова ко второй волне пандемии.