Україна готова до другої хвилі COVID-19 - Степанов

"Рівень забезпеченості нашої країни до другої хвилі епідемії (пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 - ред.)... і це стосується не тільки лабораторних центрів або наявності тест-систем, але й готовності наших лікарів, лікарень, що навіть неможливо порівняти з тим, що у нас було на початку березня. Всі лабораторні центри при повному завантаженні забезпечені тестами на місяць. Це той рівень, який ми тримаємо", - зазначив він.

Нагадаємо, в Україні вже 49,6 тис. випадків COVID-19, за добу – 564.