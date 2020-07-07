Україна готова до другої хвилі COVID-19 - Степанов
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. Україна повністю готова до другої хвилі пандемії COVID-19, це стосується й готовності лікарів, лікарень й наявності тест-систем. Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"Рівень забезпеченості нашої країни до другої хвилі епідемії (пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 - ред.)... і це стосується не тільки лабораторних центрів або наявності тест-систем, але й готовності наших лікарів, лікарень, що навіть неможливо порівняти з тим, що у нас було на початку березня. Всі лабораторні центри при повному завантаженні забезпечені тестами на місяць. Це той рівень, який ми тримаємо", - зазначив він.
Нагадаємо, в Україні вже 49,6 тис. випадків COVID-19, за добу – 564.