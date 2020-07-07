В Україні вже 49,6 тис. випадків COVID-19, за добу - 564
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. В Україні на 9:15 7 липня є вже 49 607 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них за добу - 564. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.
"7 липня (станом на 9:00) в Україні 49 607 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1283 летальних, 22 193 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 564 нові випадки", - йдеться у повідомленні.
Як вказано, загалом проведено 731 858 тестувань методом ПЛР.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
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- Вінницька область — 1979 випадків;
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- Волинська область — 2788 випадків;
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- Дніпропетровська область — 1116 випадків;
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- Донецька область — 686 випадків;
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- Житомирська область — 1469 випадків;
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- Закарпатська область — 3458 випадків;
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- Запорізька область — 598 випадків;
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- Івано-Франківська область — 2744 випадки;
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- Кіровоградська область — 663 випадки;
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- м. Київ — 5665 випадків;
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- Київська область — 2809 випадків;
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- Львівська область — 6445 випадків;
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- Луганська область — 85 випадків;
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- Миколаївська область — 461 випадок;
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- Одеська область — 1919 випадків;
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- Полтавська область — 325 випадків;
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- Рівненська область — 4228 випадків;
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- Сумська область — 321 випадок;
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- Тернопільська область — 2108 випадків;
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- Харківська область — 2416 випадків;
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- Херсонська область — 196 випадків;
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- Хмельницька область — 842 випадки;
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- Чернівецька область — 5032 випадки;
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- Черкаська область — 678 випадків;
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- Чернігівська область — 576 випадків.
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 7 липня до Центру надійшло 871 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку року надійшло 96 186 повідомлень про підозру на COVID-19.
Нагадаємо, ВООЗ третю добу поспіль фіксує понад 200 тисяч випадків COVID-19 за добу у світі.