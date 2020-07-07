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В Україні вже 49,6 тис. випадків COVID-19, за добу - 564

В Україні вже 49,6 тис. випадків COVID-19, за добу - 564

Київ • УНН

 • 20334 перегляди

КИЇВ. 7 липня. УНН. В Україні на 9:15 7 липня є вже 49 607 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них за добу - 564. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.

"7 липня (станом на 9:00) в Україні 49 607 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1283 летальних, 22 193 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 564 нові випадки", - йдеться у повідомленні.

Як вказано, загалом проведено 731 858 тестувань методом ПЛР.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 1979 випадків;
  • Волинська область — 2788 випадків;
  • Дніпропетровська область — 1116 випадків;
  • Донецька область — 686 випадків;
  • Житомирська область — 1469 випадків;
  • Закарпатська область — 3458 випадків;
  • Запорізька область — 598 випадків;
  • Івано-Франківська область — 2744 випадки;
  • Кіровоградська область — 663 випадки;
  • м. Київ — 5665 випадків;
  • Київська область — 2809 випадків;
  • Львівська область — 6445 випадків;
  • Луганська область — 85 випадків;
  • Миколаївська область — 461 випадок;
  • Одеська область — 1919 випадків;
  • Полтавська область — 325 випадків;
  • Рівненська область — 4228 випадків;
  • Сумська область — 321 випадок;
  • Тернопільська область — 2108 випадків;
  • Харківська область — 2416 випадків;
  • Херсонська область — 196 випадків;
  • Хмельницька область — 842 випадки;
  • Чернівецька область — 5032 випадки;
  • Черкаська область — 678 випадків;
  • Чернігівська область — 576 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 7 липня до Центру надійшло 871 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку року надійшло 96 186 повідомлень про підозру на COVID-19.

Нагадаємо, ВООЗ третю добу поспіль фіксує понад 200 тисяч випадків COVID-19 за добу у світі.

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