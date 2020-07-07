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В Украине уже 49,6 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 564

В Украине уже 49,6 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 564

Киев  •  УНН

 • 20315 просмотра

КИЕВ. 7 июля. УНН. В Украине на 9:15 7 июля есть уже 49 607 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них за сутки - 564. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

"7 июля (по состоянию на 9:00) в Украине 49 607 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1283 летальных, 22 193 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 564 новых случая", - говорится в сообщении.

Как указано, в общем проведено 731 858 тестирования методом ПЦР.

На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область - 1979 случаев;
  • Волынская область - 2788 случаев;
  • Днепропетровская область - 1116 случаев;
  • Донецкая область - 686 случаев;
  • Житомирская область - 1469 случаев;
  • Закарпатская область - 3458 случаев;
  • Запорожская область - 598 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 2744 случая;
  • Кировоградская область - 663 случая;
  • г. Киев - 5665 случаев;
  • Киевская область - 2809 случаев;
  • Львовская область - 6445 случаев;
  • Луганская область - 85 случаев;
  • Николаевская область - 461 случай;
  • Одесская область - 1919 случаев;
  • Полтавская область - 325 случаев;
  • Ровенская область - 4228 случаев;
  • Сумская область - 321 случай;
  • Тернопольская область - 2108 случаев;
  • Харьковская область - 2416 случаев;
  • Херсонская область - 196 случаев;
  • Хмельницкая область - 842 случая;
  • Черновицкая область - 5032 случая;
  • Черкасская область - 678 случаев;
  • Черниговская область - 576 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 7 июля в Центр поступило 871 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала года поступило 96 186 сообщений о подозрении на COVID-19.

Напомним, ВОЗ третьи сутки подряд фиксирует более 200 000 случаев COVID-19 за сутки в мире.

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