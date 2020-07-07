В Украине уже 49,6 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 564
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. В Украине на 9:15 7 июля есть уже 49 607 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них за сутки - 564. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.
"7 июля (по состоянию на 9:00) в Украине 49 607 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1283 летальных, 22 193 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 564 новых случая", - говорится в сообщении.
Как указано, в общем проведено 731 858 тестирования методом ПЦР.
На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:
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- Винницкая область - 1979 случаев;
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- Волынская область - 2788 случаев;
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- Днепропетровская область - 1116 случаев;
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- Донецкая область - 686 случаев;
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- Житомирская область - 1469 случаев;
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- Закарпатская область - 3458 случаев;
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- Запорожская область - 598 случаев;
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- Ивано-Франковская область - 2744 случая;
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- Кировоградская область - 663 случая;
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- г. Киев - 5665 случаев;
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- Киевская область - 2809 случаев;
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- Львовская область - 6445 случаев;
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- Луганская область - 85 случаев;
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- Николаевская область - 461 случай;
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- Одесская область - 1919 случаев;
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- Полтавская область - 325 случаев;
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- Ровенская область - 4228 случаев;
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- Сумская область - 321 случай;
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- Тернопольская область - 2108 случаев;
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- Харьковская область - 2416 случаев;
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- Херсонская область - 196 случаев;
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- Хмельницкая область - 842 случая;
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- Черновицкая область - 5032 случая;
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- Черкасская область - 678 случаев;
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- Черниговская область - 576 случаев.
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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 7 июля в Центр поступило 871 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала года поступило 96 186 сообщений о подозрении на COVID-19.
Напомним, ВОЗ третьи сутки подряд фиксирует более 200 000 случаев COVID-19 за сутки в мире.