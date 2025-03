Пандемія: ВООЗ третю добу поспіль фіксує понад 200 тисяч випадків COVID-19 за добу у світі

Станом на 11:00 за київським часом 6 липня о світі було зареєстровано 11 327 790 інфікованих і 532 340 померлих. Інфікованих стало за добу більше на 202 545, кількість померлих збільшилася на 4 134. Статистика ВООЗ враховує тільки офіційно підтверджені відомості про випадки зараження і смерті, що надаються державами. Днем раніше за добу було виявлено 203 836 випадків зараження та 5 195 смертей.

Регіон Північної та Південної Америки займає перше місце за кількістю інфікованих — 5 820 840. За добу цей показник виріс на 122 886. Кількість померлих там збільшилася на 2 486 і досягла 265 024. В Європі налічується 2 791 160 інфікованих і 200 238 померлих. За 24 години кількість інфікованих зросла на 16 939, кількість померлих збільшилася на 357.

Третю позицію за кількістю інфікованих у світі займає Східно-Середземноморський регіон. Там кількість інфікованих досягла 1 170 720, зафіксовано 27 566 смертей. За добу кількість заражених збільшилася на 17 563, померли 492 людини.

Найбільше інфікованих зареєстровано у США — 2 833 552. Далі йдуть Бразилія (1 577 004), Індія (697 413), Росія (687 862), Перу (299 080), Чилі (295 532), Великобританія (285 420), Мексика (252 165), Іспанія (250 545), Італія (241 611).

Alternatives to handshakes, hugs and high fives during # COVID19 .



We all can help stopping COVID-19 from spreading. pic.twitter.com/mNcbACl5Xv

— World Health Organization (WHO) (@WHO) July 6, 2020