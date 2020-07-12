Американський лікар передрік третю хвилю COVID-19

“Це ніби п’єса на три акти, і ми зараз на другому. Буде третій акт. Коли ми розглядаємо те, коли почнеться спалах грипу, ми знаємо, що буде третя хвиля. Очевидно, на все це впливатиме те, як ми поведемо себе в суспільстві, чи буде вакцина тощо”, - сказав Чад Кріліч.

За його словами, над вакциною працює багато людей, але коли вона буде створена - точна дата невідома.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні поки немає другої хвилі COVID-19. Водночас міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна готова до другої хвилі пандемії.