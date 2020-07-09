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Зеленський заявив, що в Україні поки немає другої хвилі COVID-19

Зеленський заявив, що в Україні поки немає другої хвилі COVID-19

Київ • УНН

 • 15744 перегляди

КИЇВ. 9 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні поки що немає другої хвилі захворюваності на COVID-19. Про це він повідомив журналістам під час робочої поїздки до Волинської області, передає кореспондент УНН.

"У нас дійсно, хочу сказати, другої хвилі поки що немає, якщо відверто казати. Я думаю, що люди це відчувають, але всім потрібно бути обережними. Через необережність дійсно збільшується кількість хворих", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, станом на 9 липня, не відповідають необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів 8 регіонів України.

Як повідомлялося, в Україні вже 51,2 тис. випадків COVID-19, за добу – 810.

Також у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом випадків COVID-19.

Українські Національні Новини

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