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До послаблення карантину не готові 8 регіонів – МОЗ

До послаблення карантину не готові 8 регіонів – МОЗ

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 липня. УНН. Станом на 9 липня не відповідають необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів 8 регіонів України. Київ вже четвертий день поспіль не входить до цього списку. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

Так, за даними МОЗ, на сьогоднішній ранок не готові до послаблення карантину Волинська, Донецька, Закарпатська, Івано-Франківська, Рівненська, Тернопільська, Харківська та Чернігівська області.

З переліку випала Одещина, яка ще 8 липня була в списку регіонів, які не відповідають необхідним критеріям.

Додамо, що 6 липня повідомляли, що не відповідають необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів 8 регіонів України, а Київ "випав" з цього списку.

Раніше сьогодні у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом випадків COVID-19.

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