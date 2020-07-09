До послаблення карантину не готові 8 регіонів – МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. Станом на 9 липня не відповідають необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів 8 регіонів України. Київ вже четвертий день поспіль не входить до цього списку. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.
Так, за даними МОЗ, на сьогоднішній ранок не готові до послаблення карантину Волинська, Донецька, Закарпатська, Івано-Франківська, Рівненська, Тернопільська, Харківська та Чернігівська області.
З переліку випала Одещина, яка ще 8 липня була в списку регіонів, які не відповідають необхідним критеріям.
Додамо, що 6 липня повідомляли, що не відповідають необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів 8 регіонів України, а Київ "випав" з цього списку.
Раніше сьогодні у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом випадків COVID-19.