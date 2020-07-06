МОЗ: до послаблення карантину не готові 8 регіонів, Київ "випав" зі списку
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Станом на 6 липня не відповідають необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів 8 регіонів України, Київ "випав" з цього списку і наразі ситуація дозволяє столиці послаблювати карантин. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.
За даними МОЗ, на сьогоднішній ранок не готові до послаблення карантину Волинська, Донецька, Закарпатська, Івано-Франківська, Рівненська, Тернопільська, Харківська та Чернігівська області.
Дані щодо АР Крим та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на СOVID-19.