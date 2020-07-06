МОЗ: до послаблення карантину не готові 8 регіонів, Київ "випав" зі списку

За даними МОЗ, на сьогоднішній ранок не готові до послаблення карантину Волинська, Донецька, Закарпатська, Івано-Франківська, Рівненська, Тернопільська, Харківська та Чернігівська області.

Дані щодо АР Крим та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на СOVID-19.