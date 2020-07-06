У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на СOVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Найбільшу кількість хворих на коронавірусну хворобу СOVID-19 в Україні за добу зафіксували у Львівській, Рівненській та Закарпатській областях, а також у місті Київ. Про це під час брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість зареєстрованих випадків захворювання на СOVID-19 визначається у Львівській області – 104, Рівненській області – 82, Закарпатській області – 54 та місті Київ - 59", - сказав Степанов.
За даними Telegram-каналу МОЗ "Коронавірус у регіонах", всього в Україні 49 043 випадки коронавірусного захворювання COVID-19: нових - 543, одужало - 21 703 особи (+327 за добу), померло - 1 262 людей (+13 за добу), підозри на захворювання виявлено у 95 315 осіб (+680 за добу).
Загалом випадки виявлено у наступних регіонах:
▪️ Вінницька область — 1 967 (+16);
▪️ Волинська область — 2 752 (+47);
▪️ Дніпропетровська область — 1 115 (0);
▪️ Донецька область — 681 (1);
▪️ Житомирська область — 1 468 (+7);
▪️ Закарпатська область — 3 375 (+54);
▪️ Запорізька область — 597 (0);
▪️ Івано-Франківська область — 2 700 (+45);
▪️ Кіровоградська область — 659 (+1);
▪️ м. Київ — 5 602 (+59);
▪️ Київська область — 2 789 (+15);
▪️ Львівська область — 6 301 (+104);
▪️ Луганська область — 84 (0);
▪️ Миколаївська область — 461 (+3);
▪️ Одеська область — 1 883 (+18);
▪️ Полтавська область — 324 (0);
▪️ Рівненська область — 4 190 (+82);
▪️ Сумська область — 321 (+4);
▪️ Тернопільська область — 2 101 (+32);
▪️ Харківська область — 2 371 (+23);
▪️ Херсонська область — 196 (0);
▪️ Хмельницька область — 842 (+3);
▪️ Чернівецька область — 5 018 (+16);
▪️ Черкаська область — 670 (+9);
▪️ Чернігівська область — 576 (+4).
Нагадаємо, в Україні вже понад 49 тис. випадків COVID-19, за добу - 543.