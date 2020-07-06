В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных СOVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Наибольшее количество больных коронавирусной болезнью СOVID-19 в Украине за сутки зафиксировали во Львовской, Ровенской и Закарпатской областях, а также в городе Киев. Об этом во время брифинга сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество зарегистрированных случаев заболевания СOVID-19 определяется в Львовской области - 104, Ровенской области - 82, Закарпатской области - 54 и городе Киев - 59", - сказал Степанов.
По данным Telegram-канала Минздрава "Коронавирус в регионах", всего в Украине 49043 случая коронавирусного заболевания COVID-19: новых - 543, выздоровели - 21703 человека (+327 за сутки), умерло - 1262 человека (+13 за сутки), подозрения на заболевание выявлено у 95 315 человек (+680 сутки).
В общем случаи выявлены в следующих регионах:
▪️ Винницкая область - 1967 (+16);
▪️ Волынская область - 2752 (+47);
▪️ Днепропетровская область - 1115 (0);
▪️ Донецкая область - 681 (1);
▪️ Житомирская область - 1468 (7);
▪️ Закарпатская область - 3375 (+54);
▪️ Запорожская область - 597 (0);
▪️ Ивано-Франковская область - 2700 (45);
▪️ Кировоградская область - 659 (+1);
▪️ г. Киев - 5602 (+59);
▪️ Киевская область - 2789 (+15);
▪️ Львовская область - 6301 (+104);
▪️ Луганская область - 84 (0);
▪️ Николаевская область - 461 (+3);
▪️ Одесская область - 1883 (+18);
▪️ Полтавская область - 324 (+0);
▪️ Ровенская область - 4190 (+82);
▪️ Сумская область - 321 (+4);
▪️ Тернопольская область - 2101 (+32);
▪️ Харьковская область - 2371 (+23);
▪️ Херсонская область - 196 (0);
▪️ Хмельницкая область - 842 (+3);
▪️ Черновицкая область - 5018 (+16);
▪️ Черкасская область - 670 (+9);
▪️ Черниговская область - 576 (4).
Напомним, в Украине уже более 49 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 543.