В Україні вже понад 49 тис. випадків COVID-19, за добу - 543
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. В Україні на 8:35 6 липня зафіксовано вже понад 49 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, нових випадків - понад пів тисячі. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу на електронній карті, створеній Головним ситуаційним центром України в Апараті Ради національної безпеки і оборони України.
Так, з 49 043 хворих на COVID-19 в Україні за останню добу виявили 543 інфікованих - менше, ніж попередньої доби.
Внаслідок хвороби загалом померли 1 262 людей, з них 13 - за останню добу.
Одужали від хвороби 21 703, з них за добу - 327.
Нагадаємо, ВООЗ два дні поспіль фіксувала рекордних понад 200 тисяч випадків COVID-19 за добу у світі.