В Украине уже более 49 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 543
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. В Украине на 8:35 6 июля зафиксировано уже более 49 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, новых случаев - более полутысячи. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Так, из 49 043 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 543 инфицированных - меньше, чем за предыдущие сутки.
Вследствие болезни сего умерли 1262 человек, из них 13 - за последние сутки.
Выздоровели от болезни 21 703, из них за сутки - 327.
Напомним, ВОЗ два дня подряд фиксировала рекордных более 200 тысяч случаев COVID-19 за сутки в мире.