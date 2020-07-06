Минздрав: к ослаблению карантина не готовы 8 регионов, Киев "выпал" из списка
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. По состоянию на 6 июля не соответствуют необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий 8 регионов Украины, Киев "выпал" из этого списка и сейчас ситуация позволяет столице ослаблять карантин. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.
По данным Минздрава, на сегодняшнее утро не готовы к ослаблению карантина Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская и Черниговская области.
Данные по АР Крым и городу Севастополю отсутствуют.
Напомним, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных СOVID-19.