МОЗ: до послаблення карантину досі не готові 9 регіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Станом на 8 липня не відповідають необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів 9 регіонів України, Київ вже третій день поспіль не входить до цього списку. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.
За даними МОЗ, на сьогоднішній ранок не готові до послаблення карантину Волинська, Донецька, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Рівненська, Тернопільська, Харківська області.
Так, у перелік знову повернулася Львівщина, яка до цього два дні поспіль була не в списку. "Випала" зі списку Чернігівська область.
Дані щодо АР Крим та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на СOVID-19.