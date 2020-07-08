МОЗ: до послаблення карантину досі не готові 9 регіонів

За даними МОЗ, на сьогоднішній ранок не готові до послаблення карантину Волинська, Донецька, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Рівненська, Тернопільська, Харківська області.

Так, у перелік знову повернулася Львівщина, яка до цього два дні поспіль була не в списку. "Випала" зі списку Чернігівська область.

Дані щодо АР Крим та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на СOVID-19.