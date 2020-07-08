У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на СOVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Найбільшу кількість хворих на коронавірусну хворобу СOVID-19 в Україні за добу зафіксували у Львівській та Рівненській областях, а також у місті Києві. Про це під час брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість випадків зареєстрована у Львівській області – 117, у місті Києві – 114 та Рівненській області – 76", - сказав міністр.
За даними Telegram-каналу МОЗ "Коронавірус у регіонах", всього в Україні виявлено 50 414 випадків COVID-19: нових за добу - 807, одужало загалом - 23 119 осіб (+926 за добу), померло - 1 306 (+23 за добу), підозри на хворобу мали 97 356 осіб (+1170 за добу).
Загалом випадки виявлено у наступних регіонах:
▪️ Вінницька область — 2 002 (+23);
▪️ Волинська область — 2 825 (+37);
▪️ Дніпропетровська область — 1 120 (+4);
▪️ Донецька область — 713 (+27);
▪️ Житомирська область — 1 484 (+15);
▪️ Закарпатська область — 3 533 (+75);
▪️ Запорізька область — 599 (+1);
▪️ Івано-Франківська область — 2 797 (+53);
▪️ Кіровоградська область — 664 (+1);
▪️ м. Київ — 5 779 (+114);
▪️ Київська область — 2 853 (+44);
▪️ Львівська область — 6 562 (+117);
▪️ Луганська область — 87 (+2);
▪️ Миколаївська область — 463 (+2);
▪️ Одеська область — 1 984 (+65);
▪️ Полтавська область — 326 (+1);
▪️ Рівненська область — 4 304 (+76);
▪️ Сумська область — 323 (+2);
▪️ Тернопільська область — 2 142 (+34);
▪️ Харківська область — 2 466 (+50);
▪️ Херсонська область — 201 (+5);
▪️ Хмельницька область — 863 (+21);
▪️ Чернівецька область — 5 051 (+19);
▪️ Черкаська область — 695 (+17);
▪️ Чернігівська область — 578(+2).
Як повідомлялося в УНН, в Україні на 8:55 8 липня зафіксовано вже понад 50 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових випадків знову продемонструвала ріст - понад 800.