В Україні вже понад 50 тис. випадків COVID-19, за добу - 807
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. В Україні на 8:55 8 липня зафіксовано вже понад 50 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових випадків знову продемонструвала ріст - понад 800. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу на електронній карті, створеній Головним ситуаційним центром України в Апараті Ради національної безпеки і оборони України.
Так, з 50 414 хворих на COVID-19 в Україні за останню добу виявили 807 інфікованих - більше, ніж попередньої доби.
Внаслідок хвороби загалом померли 1 306 людей, з них 23 - за останню добу.
Одужали від хвороби 23 119, з них за добу - 926. Так, за добу більше людей одужало, ніж захворіло.
Нагадаємо, у Бразилії за добу зафіксували понад 45 тисяч випадків COVID-19, загалом понад 1,6 млн.