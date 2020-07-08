Пандемія: у Бразилії за добу зафіксували понад 45 тисяч випадків COVID-19, загалом понад 1,6 млн
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Кількість інфікованих коронавірусом у Бразилії за добу збільшилася на 45 305, зазначає УНН з посиланням на дані Міністерства охорони здоров’я Бразилії.
Згідно з інформацією міністерства охорони здоров’я, загальна кількість виявлених випадків інфекції в країні досягла 1 668 589.
За час поширення інфекції помер 66 741 хворий, за останні 24 години — 1 254 людини. За даними бразильського МОЗ, вилікувалися 976 977 інфіковани.
Бразилія займає друге місце в світі за кількістю як заражених коронавірусів, так і жертв COVID-19.
Також відзначимо, що за даними місцевого телеканалу Globo — в країні 1 674 655 випадків захворювання, 66 868 з яких — летальні. У той же час, за даними ВООЗ: у Бразилії — випадків захворювання 1 603 055, 64 867 з яких — летальні.