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У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом випадків COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 липня. УНН. За добу найбільша кількість нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 зареєстрована у Львівській, Рівненській, Закарпатській областях та у місті Києві. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

"Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість випадків (коронавірусного захворювання COVID-19 - ред.) зареєстрована у Львівській області — 119, Рівненській області — 76, Закарпатській області – 89 та місті у Києві — 93", — зазначив Степанов.

За даними Telegram-каналу МОЗ "Коронавірус у регіонах", всього в Україні зареєстровано 51 224 випадки коронавірусного захворювання COVID-19, з них: нових - 810 випадків, одужали від хвороби - 23 784 особи (+665 за добу), померло - 1 327 людей (+21 за добу), підозри на хворобу отримали 98 510 осіб (+1 154 за добу).

Загалом випадки виявлено:

▪️ Вінницька область — 2 021 (+19);
▪️ Волинська область — 2 875 (+50);
▪️ Дніпропетровська область — 1 130 (+10);
▪️ Донецька область — 749 (+36);
▪️ Житомирська область — 1 500 (+16);
▪️ Закарпатська область — 3 622 (+89);
▪️ Запорізька область — 605 (+6);
▪️ Івано-Франківська область — 2 857 (+60);
▪️ Кіровоградська область — 669 (+5);
▪️ м. Київ — 5 872 (+93);
▪️ Київська область — 2 895 (+42);
▪️ Львівська область — 6 681 (+119);
▪️ Луганська область — 90 (+3);
▪️ Миколаївська область — 465 (+2);
▪️ Одеська область — 2 052 (+68);
▪️ Полтавська область — 327 (+1);
▪️ Рівненська область — 4 380 (+76);
▪️ Сумська область — 328 (+5);
▪️ Тернопільська область — 2 153 (+11);
▪️ Харківська область — 2 521 (+55);
▪️ Херсонська область — 201 (0);
▪️ Хмельницька область — 865 (+2);
▪️ Чернівецька область — 5 074 (+23);
▪️ Черкаська область — 707 (+12);
▪️ Чернігівська область — 585(+7).

Нагадаємо, в Україні вже 51,2 тис. випадків COVID-19, за добу – 810.

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