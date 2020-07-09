В Україні вже 51,2 тис. випадків COVID-19, за добу - 810
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. В Україні на 8:45 9 липня зафіксовано вже понад 51,2 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових випадків - понад 800. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу на електронній карті, створеній Головним ситуаційним центром України в Апараті Ради національної безпеки і оборони України.
Так, з 51 224 хворих на COVID-19 в Україні за останню добу виявили 810 інфікованих - на рівні попередньої доби.
Внаслідок хвороби загалом померли 1 327 людей, з них 21 - за останню добу.
Оновлених даних про одужалих від хвороби немає, станом на вчора було 23 119.
Нагадаємо, у світі вже понад 12 мільйонів інфікованих COVID-19.