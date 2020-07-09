Пандемія: у світі вже понад 12 мільйонів інфікованих COVID-19

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КИЇВ. 9 липня. УНН. Кількість виявлених випадків зараження коронавірусом нового типу в світі перевищила у четвер 12 млн. Про це свідчать дані американського Університету Джонса Хопкінса, який веде підрахунки на основі інформації міжнародних організацій, федеральної і місцевої влади, зазначає УНН.

За інформацією організації, коронавірусом заразилися 12 009 301 особа, з них 548 822 померли. Найбільше виявлених випадків інфікування (3 053 328) припадають на США, далі йдуть Бразилія (1 713 160) і Індія (742 417), а також — Росія (699 749).

Додамо, що згідно з даними ВООЗ — в світі було зареєстровано 11 669 259 інфікованих і 539 906 померлих. Інфікованих стало за добу більше на 168 957, кількість померлих збільшилася на 4 147. Статистика ВООЗ враховує тільки офіційно підтверджені відомості про випадки зараження і смерті, що надаються державами.

Найбільше інфікованих (за даними ВООЗ) зареєстровано у США — 2 923 432. Далі йдуть Бразилія (1 623 284), Індія (742 417), Росія (700 792), Перу (305 703), Чилі (301 019), Велика Британія (286 353), Мексика (261 750), Іспанія (252 130), Іран (245 688).

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