В России школьник с молотком напал на учительницу из-за плохих оценок
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. В российском Екатеринбурге 15-летний ученик девятого класса напал на учительницу, когда она шла на работу. Пострадавшую госпитализировали, после чего отпустили домой. Об этом сообщает Meduza со ссылкой на портал 66.ru который приводит информацию из городского управления здравоохранения, передает УНН.
Отмечается, что школьник напал на преподавателя у ее дома. По информации издания, подросток ударил учителя молотком. Добавляется, что у школьника также был нож.
Источник 66.ru сообщил, что юношу остановил учитель физкультуры, который проходил мимо. Сам учитель Евгений Глазырин в разговоре с журналистмаы сказал, что учительница “сама смогла сопротивляться и разоружила юношу”.
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По данным портала, школьник напал на учительницу из-за плохих оценок по русскому языку и литературе. Нападение произошло после того, как учительница дала подростку неделю, чтобы выучить монолог Чацкого из комедии “Горе от ума” Александра Грибоедова.
Напомним, в Калифорнии учительница силой отрезала волосы ученикам.