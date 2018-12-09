У Каліфорнії вчителька силоміць відрізала волосся учням
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. У Каліфорнії висунули звинувачення вчительці вищої школи за те, що вона силоміць відрізала волосся учню на уроці, співаючи при цьому гімн США. Про це інформує видання CNN, передає УНН.
"Учень на уроці 52-річної Маргарет Гізінгер зняв на телефон відео, яке згодом поширили на платформі Reddit і багатьох американських ЗМІ. На ролику видно, як вчителька викликала перед всім класом одного хлопця, почала співати національний гімн США та "урочисто" відрізати дитині волосся. Після того, як хлопець встав зі стільця, вчителька почала казати всьому класу: "Наступний! Хто наступний? Я ще не закінчила!". Діти почали вибігати з аудиторії, а Гізінгер підійшла до дівчини та намагалася відрізати її довге волосся", - йдеться у повідомленні.
Зазначають, що очевидці цього інциденту заявили, що це не перший подібний випадок за участі цієї вчительки. Маргарет Гізінгер пред’явили шість кримінальних звинувачень, серед яких жорстокість до дитини та напад. Жінці загрожує до 3,5 років ув’язнення.
Як повідомляв УНН, раніше прокуратура передала до суду справу вчительки, яка за 10 тис. доларів США намагалася продати 13-річну школярку.