В Калифорнии учительница силой отрезала волосы ученикам
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. В Калифорнии выдвинули обвинения учительнице высшей школы за то, что она силой отрезала волосы ученику на уроке, распевая при этом гимн США. Об этом сообщает издание CNN, передает УНН.
“Ученик на уроке 52-летней Маргарет Гизингер снял на телефон видео, которое впоследствии распространили на платформе Reddit и многих американских СМИ. На ролике видно, как учительница вызвала перед всем классом одного парня, начала петь национальный гимн США и „торжественно“ отрезать ребенку волосы. После того, как парень встал со стула, учительница начала говорить всему классу: „Следующий! Кто следующий? Я еще не закончила!“. Дети начали выбегать из аудитории, а Гизингер подошла к девушке и пыталась отрезать ее длинные волосы”, — говорится в сообщении.
Отмечают, что очевидцы этого инцидента заявили, что это не первый подобный случай с участием этой учительницы. Маргарет Гизингер предъявили шесть уголовных обвинений, среди которых жестокость к ребенку и нападение. Женщине грозит до 3,5 лет заключения.
Как сообщал УНН, ранее прокуратура передала в суд дело учительницы, которая за 10 тыс. долларов США пыталась продать 13-летнюю школьницу.