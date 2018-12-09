В Калифорнии учительница силой отрезала волосы ученикам

“Ученик на уроке 52-летней Маргарет Гизингер снял на телефон видео, которое впоследствии распространили на платформе Reddit и многих американских СМИ. На ролике видно, как учительница вызвала перед всем классом одного парня, начала петь национальный гимн США и „торжественно“ отрезать ребенку волосы. После того, как парень встал со стула, учительница начала говорить всему классу: „Следующий! Кто следующий? Я еще не закончила!“. Дети начали выбегать из аудитории, а Гизингер подошла к девушке и пыталась отрезать ее длинные волосы”, — говорится в сообщении.

Отмечают, что очевидцы этого инцидента заявили, что это не первый подобный случай с участием этой учительницы. Маргарет Гизингер предъявили шесть уголовных обвинений, среди которых жестокость к ребенку и нападение. Женщине грозит до 3,5 лет заключения.

Как сообщал УНН, ранее прокуратура передала в суд дело учительницы, которая за 10 тыс. долларов США пыталась продать 13-летнюю школьницу.