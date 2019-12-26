У Росії школяр з молотком напав на вчительку через погані оцінки
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. У російському Єкатеринбурзі 15-річний учень дев’ятого класу напав на вчительку, коли та йшла на роботу. Постраждалу госпіталізували, після чого відпустили додому. Про це повідомляє Meduza із посиланням на портал 66.ru який наводить інформацію з міського управління охорони здоров’я, передає УНН.
Зазначається, що школяр напав на викладача біля її будинку. За інформацією видання, підліток вдарив вчителя молотком. Додається, що у школяра також був ніж.
Джерело 66.ru повідомило, що юнака зупинив учитель фізкультури, який проходив повз. Сам учитель Євген Глазирін в розмові з журналістмаи сказав, що вчителька “сама змогла чинити опір і роззброїла юнака”.
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За даними портала, школяр напав на вчительку через погані оцінки з російської мови та літератури. Напад стався після того, як вчителька дала підлітку тиждень, щоб вивчити монолог Чацького з комедії “Горе від розуму” Олександра Грибоєдова.
Нагадаємо, у Каліфорнії вчителька силоміць відрізала волосся учням.