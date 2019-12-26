У Росії школяр з молотком напав на вчительку через погані оцінки

КИЇВ. 26 грудня. УНН. У російському Єкатеринбурзі 15-річний учень дев’ятого класу напав на вчительку, коли та йшла на роботу. Постраждалу госпіталізували, після чого відпустили додому. Про це повідомляє Meduza із посиланням на портал 66.ru який наводить інформацію з міського управління охорони здоров’я, передає УНН.