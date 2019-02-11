У Білорусі учень вбив школяра та вчительку

"11 лютого в середній школі № 2 в Столбцах сталася надзвичайна пригода: на дітей і вчительку накинувся школяр з ножем", - повідомило видання з посиланням на два незалежних джерела.

Інформацію, як зазначається, підтвердили в правоохоронних органах.

За попередніми даними, нападнику 15 років, він учень 9-го класу.

Напад стався 11 лютого близько 8:05. За словами очевидців, учень увірвався в клас з ножем і вдарив ним вчительку в шию. Жінка впала.

Як розповіли в міліції, о 8:05 надійшло повідомлення про те, що учень середньої школи № 2 в райцентрі завдав ножові поранення вчительці і трьом школярам.

"Викладач і один з підлітків від отриманих ушкоджень померли, ще двоє неповнолітніх оперативно були доставлені в лікарню", - повідомив офіційний представник УВС міноблвиконкому Євген Сачек.

Нападник втік, в шести районах Мінської області було введено спеціальний план "Сирена". О 10:14 у МВС повідомили, що підлітка затримали співробітники карного розшуку за підтримки ОМОН.

У слідчому комітеті Білорусі пообіцяли прокоментувати ситуацію пізніше.

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